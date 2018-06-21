Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi

ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILSIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ
Tanık ifadelerinin ardından konuşan Ekrem Yeter, "Benim silahlı terör örgütüyle bir bağlantım olamaz. Pek çok cemaate sevgim saygım vardır. Bu nedenle yaptıklarım örgütsel bir iş değildir" dedi. Yeter, Gaziantep'te özel bir hastanede doktor olarak çalıştığını söyleyerek, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Yeter'in talebini reddeden mahkeme heyeti, dijital materyallerin ve bazı kurumlardan istenilen evrakların beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILSIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ