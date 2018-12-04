ARDAHANLI ÖĞRENCİLER ÇİN'DE TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,

İstanbul'da Mayıs ayında yapılan robotik yarışması '2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere Çin'e gitti. 'Mavi Dünya' adını taşıyan ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekibin iki öğrencisi, Çin'de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) tarafından 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan 'Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları 'Robothan' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11), THY'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Kars'tan İstanbul'a gelerek, Atatürk Havalimanı'nda AREV yetkileri tarafından Çin'e uğurlandı.

İngilizce öğretmeni Ahmet Sait Aktan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Samet Arslan'ın eşliğinde, Çin'e hareket eden öğrenciler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada heyecanlı olduklarını ve en iyi dereceyi almak için yarışacaklarını söylediler. Çok zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Ayşenur Uslu, "Atölyemiz diğer şehirlerden geç sürede açıldı. Buna rağmen öğretmenlerimizin bize verdiği eğitimle çalıştık. İstanbul'daki yarışmada başarı elde ettik. Şimdi Çin'deki yarışmaya yoğunlaştık. Ülkemizi temsil edeceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz düşünüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÇOK ZOR OLDU"

Hayriye Tuana Açıkyıldız ise şunları söyledi:

"Bu robot uzun bir çalışma aşamasından geçerek hazırlandı. Türkiye birinciliği bizim için çok zor oldu. Çin'deki yarışmaya çok başvuru geldiği için iki arkadaşımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Robotumuzun görevlerini daha işlevsel yapabilmesi için çalıştık. Robotun görevi 'mavi dünya' adlı konuya uygun hareketleri yapması."

Öğretmenlerden Samet Arslan ise, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, Çin'deki yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. AREV Başkanı İlter Avşar ise, böyle bir projeye katkı sundukları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin Kars'tan gelişi

-Terminalde yürüyüşleri

-Basın açıklaması

-Öğrencilerden Ayşenur Uslu'nun konuşması

-Hayriye Tuana Açıkyıldız'ın konuşması

-Öğretmenleri Samet Arslan'ın açıklaması

-AREV Başkanı İlter Avşar ile röp

-Öğrencilerin görüntü vermesi

-Genel ve detaylar