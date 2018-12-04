Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

ARDAHANLI ÖĞRENCİLER ÇİN'DE TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, İstanbul'da Mayıs ayında yapılan robotik yarışması '2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere Çin'e gitti. 'Mavi...

ARDAHANLI ÖĞRENCİLER ÇİN'DE TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,
İstanbul'da Mayıs ayında yapılan robotik yarışması '2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere Çin'e gitti. 'Mavi Dünya' adını taşıyan ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekibin iki öğrencisi, Çin'de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.
Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) tarafından 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan  'Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları 'Robothan' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11), THY'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Kars'tan İstanbul'a gelerek, Atatürk Havalimanı'nda AREV yetkileri tarafından Çin'e uğurlandı.
İngilizce öğretmeni Ahmet Sait Aktan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Samet Arslan'ın eşliğinde, Çin'e hareket eden öğrenciler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada heyecanlı olduklarını ve en iyi dereceyi almak için yarışacaklarını söylediler. Çok zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Ayşenur Uslu, "Atölyemiz diğer şehirlerden geç sürede açıldı. Buna rağmen öğretmenlerimizin bize verdiği eğitimle çalıştık. İstanbul'daki yarışmada başarı elde ettik. Şimdi Çin'deki yarışmaya yoğunlaştık. Ülkemizi temsil edeceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz düşünüyoruz" diye konuştu. 

"TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÇOK ZOR OLDU"
Hayriye Tuana Açıkyıldız ise şunları söyledi:
"Bu robot uzun bir çalışma aşamasından geçerek hazırlandı. Türkiye birinciliği bizim için çok zor oldu. Çin'deki yarışmaya çok başvuru  geldiği için iki arkadaşımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Robotumuzun görevlerini daha işlevsel yapabilmesi için çalıştık. Robotun görevi 'mavi dünya' adlı konuya uygun hareketleri yapması."
Öğretmenlerden Samet Arslan ise, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, Çin'deki yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. AREV Başkanı İlter Avşar ise, böyle bir projeye katkı sundukları için  mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.  

Görüntü Dökümü
-------------------
-Öğrencilerin Kars'tan gelişi
-Terminalde yürüyüşleri
-Basın açıklaması
-Öğrencilerden Ayşenur Uslu'nun konuşması
-Hayriye Tuana Açıkyıldız'ın konuşması
-Öğretmenleri   Samet Arslan'ın açıklaması
-AREV Başkanı İlter Avşar ile röp
-Öğrencilerin görüntü vermesi
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort