ARDA TURAN BERKAY ŞAHİN DAVASI'NDA TANIK DİNLENDİ (Geniş haber)

* BERKAY ŞAHİN: ADALET YERİNİ BULSUN DİYE BEKLİYORUZ

Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK / İstanbul

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada tanık dinlendi. Tanık Önder Tiryaki olay gecesi Arda Turan ile Özlem Şahin'in konuştuğunu gördüğünü ancak ne konuştuklarını duymadığını söyledi. Duruşma çıkışı Berkay Şahin gazetecilerin sorusu üzerine, "Adalet yerini bulsun diye bekliyoruz" dedi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.



TANIK: ÖZLEM ŞAHİN BANA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi - sanık Berkay Şahin ile taraf avukatları katıldı. Hakim, olay yeri görüntülerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, olay gecesi arkadaş grubuyla olayın meydana geldiği mekana gittiklerini belirterek, "Berkay ve Özlem Şahin ile karşılaştık. Daha sonra Özlem Şahin ile içeri müzik dinlemeye gittik. Mekan loştu. Ben Özlem Hanım ile Arda'nın konuştuğunu gördüm, ancak ne konuştuklarını duymadım. Tanışıyorlar diye düşündüm, üzerinde durmadım. Arkadaşlarımla sohbet etmeye devam ettim. Sonra ortalık karıştı. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem, 'Beni Berkay'ın yanına götür' dedi. Berkay'ın yanına gittik. Özlem Hanım bana bir şey söylemedi. Özlem Hanım'ın neden aniden Berkay'ın yanına gitmek istediğini sormadım, Özlem Şahin'in suratına da bakmadım. Yanımızda kalmak istemediğini düşünerek eşinin yanına götürdüm" diye konuştu.

"MASADA BURAK YILMAZ VAR MIYDI HATIRLAMIYORUM"

Berkay Şahin'in avukatlarının sorusu üzerine tanık Önder Tiryaki, "Ben Berkay'ı yalnız gördüm, etrafında kimse yoktu. Orada kavga ve temas olayı vardı. Berkay'a 'Sakin ol abi her şeyi gördüm' diyerek sakinleştirdim. Bunun Arda ve Özlem Hanım ile ilgisi yok" diye cevap verdi. Tanık Tiryaki, "Aynı masada Burak Yılmaz var mıydı?' şeklindeki soruya ise "Burak Yılmaz tanıdığım bir şahıs değil masada Burak Yılmaz var mıydı hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi.

BERKAY: ÖNDER YANIMA TAMAMEN İYİ NİYETLE GELDİ

Söz alan Berkay Şahin de , "Tanık Önder yanıma tamamen iyi niyetle geldi. Önder'in yüzündeki ifadeyi gördüm. Yüzü düşüktü. Önder bana, 'Abi sakin ol, ben ne olduğunun farkındayım' dedi. Burak Yılmaz , 'Daha da mı ortalığı karıştırmak istiyorsun' dedi. Ben de Önder'i taksiye bindirdim" dedi. Taraflara tanık ve bilirkişi raporuna karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 11 Eylül'e erteledi. Duruşma çıkışı Berkay gazetecilerin sorusu üzerine "Adalet yerini bulsun diye bekliyoruz" dedi.

İDDİANAME

İddianameye göre, Berkay'ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın, Şahin'in yanına giderek omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Özlem Şahin'in bunu eşine anlatması üzerine Berkay'ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız" dediği anlatıldı. Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşanması üzerine olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay'ın uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Arda Turan'ın saat 06.20 sıralarında Turan'ın Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odada görüştükleri kaydedildi. Arda Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay'a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın y....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay'ın gelen kişileri gönderdiği, Arda'nın da hastaneden ayrıldığı anlatıldı.



HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Berkay Şahin'in duruşma salonuna girmesi

-Duruşma salonundan çıkması

-Genel ve detaylar