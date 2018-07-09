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 - ARDA İLE BABASI TREN KAZASINDA CAN VERDİ

- SON FOTOĞRAFLARINI TRENDE PAYLAŞMIŞLARDI Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL Çorlu'daki tren kazasında ölenler arasında küçük Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de yer alıyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında...

 - ARDA İLE BABASI TREN KAZASINDA CAN VERDİ

- SON FOTOĞRAFLARINI TRENDE PAYLAŞMIŞLARDI

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL
Çorlu'daki tren kazasında ölenler arasında küçük Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de yer alıyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Kaza ölenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de kaza ölenler arasında yer alıyor. Dün sosyal medyada yapılan kayıp çağrılarının ardından baba ile küçük oğlunun öldüğü tespit edildi. Oğuz Arda Sel'in trende çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi İstanbul'a gönderildi. Babasıyla ilgili işlemlerini ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Baba ile oğlunun fotoğrafı

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