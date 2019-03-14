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'ARAP EMRAH' GRUBU ÜYESİ 23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Emrah Sever de, tutuklu bulunduğu cezaevinden ifadesine başvurulmak...

'ARAP EMRAH' GRUBU ÜYESİ 23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Emrah Sever de, tutuklu bulunduğu cezaevinden ifadesine başvurulmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütüne yönelik 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlemişti. Operasyonda suç örgütü üyesi 23 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Operasyonda 9 tabanca, 1 kalaşnikof görünümlü havalı tüfek, 86 senet ve 18 çek ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilere 'Kasten yaralama', 'Yağmaya teşebbüs', 'Ruhsatsız silah', 'Tehdit', 'İşyerine ateş açma', 'Otomobile ateş açma', 'Silah ticareti' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından işlem yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

ŞEBEKE LİDERİ SEVER DE İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ 
Öte yandan, polis Sultangazi'de bir gecekonduya düzenlediği operasyonda 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'i gözaltına almış, Sever 21 Şubat'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emrah Sever'in ifadesine başvurmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirdi. İfadesi alınan Sever, tekrar cezaevine gönderildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Polisin evlerde aramalar yapması ve ele geçirilen silahlar görüntülendi. Polis, şüphelilerin Otogarda iki kişi arasındaki bir alacak verecek konusunda aracılık ettiği görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı. 

Görüntü Dökümü:
----------------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin Otogardaki görüntüleri
-Polis ekiplerinin yaptığı operasyondan görüntüler
-Ele geçirilen silahların görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Emrah Sever'in görüntüsü (02'.21")
-Genel ve detaylar
-Ek Arşiv görüntüler

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