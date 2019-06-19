Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 5'e yükseldi, kayıp 5 kişi ise aranıyor.
ARAKLI' DA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ, KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR
Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 5'e yükseldi, kayıp...
19 Haziran 2019 Çarşamba 15:29
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