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Araçlara taş atan gençleri görüntüledi
GÜNDEM 21.01.2020, 09:24
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MERSİN'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.
Olay, önceki gün Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğle saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.
Olay, önceki gün Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğle saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.
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