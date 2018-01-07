Araç lastiklerini patlatan çocuklar kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil ile traktörün lastiklerini delici bir aletle patlatan 3 çocuk, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Olay, geçen perşembe günü saat 20.00'de, Özyürt Mahallesi Yalavo Sokak üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan biri otomobil, diğeri traktör iki aracın lastikleri, 8 ila 14 yaşlarındaki kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından delici bir aletle patlatıldı. Sabah durumu fark eden araç sahipleri, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, lastikleri patlatanların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Lastiklerin patlatılma anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.