ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA 1 MAYIS KUTLAMASI

*Fatih Camii'nde toplanan grup üyeleri 1 Mayıs 1977'de Taksim'de ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL
Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Fatih Camii'nde toplanarak 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Camii'nde toplanan 30 kişilik grup gıyabi cenaze namazının ardından 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankart açarak kortej eşliğinde Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, 'Allah, Ekmek, Özgürlük' sloganı atarak Saraçhane Parkı'na giriş yapan grup adına Hadiye Yolcu'nun basın açıklamasını okudu.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Gruptan görüntü
-Cenaze namazı kılınması
-Namaza katılan kadınlar
-Pankarttan görüntü
-Grubun yürüyüşe geçmesi
-Slogan atmaları
-Grubun saraçhane parkındaki basın açıklaması
-Genel ve detaylar