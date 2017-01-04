ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLAR REİNA'NIN ÖNÜNDE

- CEM VAKFI BAŞKANINDAN AK PARTİ İL BAŞKANI SELİM TEMURCİ'YE ÖVGÜ



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul ()

Kendilerine Antikapitalist Müslümanlar adını veren 10 kişilik bir grup, bugün Reina önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Yaşam hakkının Allah katında en yüce değerlerden biri olduğunun belirtildiği açıklamada, " Bu hak bir eşya gibi alınıp satılamaz. Gasp edilemez. Ticaret aracına dönüştürülemez. Katledilenlerin yaşam hakkını savunmak kutsaldır. İnsan inançları ve inançsızlıkları ile insandır. 'İnsana saldırı hakkı' diye bir söylem meşru olamaz"denildi.

"TÜM MAĞDURLARIN YANINDAYIZ"

Kuran-ı Kerim'deki Maide suresinde yer alan " Kim bir masumu öldürmüşse tüm insanları öldürmüş gibidir, kimki bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibidir" sözünün yazılı olduğu pankart açan ve bu sözü açıklamalarında tekrarlayan Antikapitalis Müslümanlar," Burada katledilen insanların yoksul ve ezilen sınıflardan olmadığını biliyoruz. Fakat tevhidi duruşumuzun gereği olarak, mazlumun kimliği ve meşrebine bakmadan tüm mağdurların yanındayız Muhammedi barış çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. " Allah, ekmek, özgürlük" şeklinde slogan atan grubun ardından Sivas Dernek Platformu üyeleri Reina'nın önüne gelerek karanfil bırakıp, basın açıklaması yaptı.

CEM VAKFI'NDAN ÇELENK

Cem Vakfı Üyeleri de Reina'nın önüne katledilenler için çelenk bıraktı. Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Türkiye'de en fazla ihtiyaç duyulan şeyin toplumsal barış ve demokratik müzakere olduğuna söyleyerek, " Hiç kimsenin yaşam tarzına.. asla müdahale edilmesin istiyoruz. İnsanların nerede, nasıl yaşayacağına, neyi nerde nasıl kutlayacağına insanların kendileri karar versin istiyoruz. Dayatma ortamını yok ettiğimiz zaman düşmana da malzeme vermemiş oluruz" diye konuştu.

NEFRET SUÇUNU SORGULAYACAK OLAN DEVLET

Medyada ve sosyal medyada süren nefret suçunu sorgulayacak olanın devletin kendisi olduğunu söyleyen Döner şu ifadeleri kullandı: Bu konuda savcılarımızı göreve çağırıyoruz ve sonucu hep beraber takip edeceğiz. Merhametimizi ve acılarımızı paylaşma yeteneğini yitirdik. Bizim yeniden, özgürce mutlu bir ülkeyi yaratmak için barış, demokrasi, kardeşlik ortamına yeniden kurmak için hepimize, kurumlara, siyasi partilere , devletin tüm organlarına görev düşmektedir.

TEMURCİ'YE ÖVGÜ

Dün aynı yerde Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin açıklamaları hatırlatan Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner," İl Başkanının söylemlerini çok önemsiyoruz.'Camide bizim, Cemevi de bizim, Sinegog'da bizim, Kilise de bizim' dedi. Yüreğinden gelerek söylediğine inanıyoruz, inanmak istiyoruz"dedi.

Görüntü Dökümü:

- Antikapitalist Müslümanların açıklamasından detay

- Sivas Dernekler Platformu üyelerinin anmasından detay

- Cem Vakfı'nın çelenk bırakması, Başkanının açıklaması

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