Antalya’da başlayıp İstanbul’da süren skandal soruşturma!

Gezi Parkı olayları sırasında Dolmabahçe’de bombalı saldırıya adları karışan, ayrıca 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi oldukları anlaşılan ve pasaportları iptal edilen Hamza Sarı ile Tarık Volkan Oskay, Kazakistan’dan Türkiye’ye uzanarak, skandal bir soruşturma başlattılar.

SüperHaber’den Mevlüt Yüksel'in haberine göre; Antalya’da bir avukata vekaletname veren iki FETÖ’cü, Türkiye’nin Almata Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Almaata Türk Ticaret Ateşesi Osman Elgün, Astana Ticaret Ateşesi Sertaç Güner, Müsiad Astana Temsilcisi Burak Karaaslan, yine Müsiad Almata temsilcisi Can Kantoğlu ile Türk ve Kazak İşadamları Birliği Başkanı Fırat Develioğlu hakkında, iftira, şantaj ve tehdit iddiası ile şikayet dilekçesi verdi.

Antalya Cumhuriyet Savcılığı iki FETÖ’cünün şikayet dilekçesini yaklaşık bir araştırdıktan sonra, dosyası şikayet edilen kişilerin araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yolladı. İstanbul’da Genel Soruşturma Savcılığı ise skandal soruşturmayı devam ettirerek, dilekçe de adı geçen kişilerin ifadelerinin alınmasını istedi.