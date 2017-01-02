ANTALYA HAVALİMANI'NDA PANİK (EK)

GÖRGÜ TANIĞI:EL BAGAJIYLA X-RAY DAN GEÇMEK İSTEDİ

Olayla ilgili bir görgü tanığı "Şahıs el bagajıyla x-ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik görevlileri izin vermeyince Şüpheli " Gidin teröristlerle uğraşın benimle ne uğraşıyorsunuz" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ve güvenlik görevlileri şahsa müdahale etti. Şüpheli yere yatırılıp gözaltına aldı. Çantası elinden alınarak polis tarafından havalimanı dışına çıkarılan şüpheli havalimanı polis merkezine götürüldü.

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