Antalya Aksu'da orman yangını (1)

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını başladı. Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına, 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozerle müdahale ediliyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını başladı. Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına, 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozerle müdahale ediliyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
22 Temmuz 2018 Pazar 14:50
ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını başladı. Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına, 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozerle müdahale ediliyor.
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