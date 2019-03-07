Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

ANNESİNİ ÖLDÜREN LİSE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul Ümraniye'de dün annesi Arzu Ö.'yü başına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan oğlu T.Ö., “Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.  T.Ö.'nün sorgusunda...

ANNESİNİ ÖLDÜREN LİSE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
Ümraniye'de dün annesi Arzu Ö.'yü başına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan oğlu T.Ö., “Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. 
T.Ö.'nün sorgusunda olay sabahı annesi ile kahvaltı yaptığını, annesinin kız arkadaşı hakkında kötü sözler söylemesi üzerine tartıştıklarını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 
Dün sabah saatlerinde Ümraniye'de annesinin başına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 10. Sınıf öğrencisi T.Ö. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen T.Ö., savcılık sorgusunun ardından, “Üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

OLAYI HATIRLAMADI
T.Ö.'nün mahkemedeki sorgusunda, saat 07.00'da annesinin kendisine kahvaltı hazırladığını, kahvaltı sırasında kız arkadaşıyla ilgili kötü sözler söylemesi nedeniyle annesiyle tartıştığını, sonrasını da hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 

TUTUKLANDI
Mahkeme, T.Ö.'yü, “Üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. T.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:
-------------
Şüphelinin görüntüsü

06.03.2019 - Haber Kodu : 190306213

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328