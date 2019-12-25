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ANNESİNİ BAŞINA MERMERLE VURARAK ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS 

-Annesini öldüren sanık:  "Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm" Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da annesini birlikte yaşadıkları gecekondunun bahçesinde kafasına mermer vurarak öldürdüğü iddiasıyla...

GÜNDEM 25.12.2019, 16:20
ANNESİNİ BAŞINA MERMERLE VURARAK ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS 

-Annesini öldüren sanık: 
"Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm"

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da annesini birlikte yaşadıkları gecekondunun bahçesinde kafasına mermer vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Yılmaz'a "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz getirildi. Sanık Yılmaz'ın avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Yılmaz'ın evlerinin bahçesinde annesi Servet Yılmaz'ı darp etmeye çalıştığını, Servet Yılmaz'ın ise kaçtığını, sanığın annesinin peşinden gittiğini ve taşla kafasına defalarca vurmak suretiyle öldürdüğünü belirtti.
Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü ifade etti. Sanık hakkında "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını belirten savcı, olayın oluş şekli nedeniyle sanığın 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ANNEMİ DEĞİL, ABİMİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜM "
Sanık Mustafa Yılmaz ise son savunmasında, "Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm" dedi. Sanık avukatı da mütalaaya katılmadığını sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yılmaz'ı "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan sabıkasız geçmişi olması nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yılmaz'ın 30 Haziran 2017'de Gaziosmanpaşa'da annesi Servet Yılmaz'ı birlikte ikamet ettikleri evin bahçesinde darp etmek istemesi üzerine annesinin kaçtığı, annesini takip eden şüphelinin elindeki mermer taş ile kafasına birden fazla vurarak ölümüne sebebiyet verdiği, akabinde ihbar üzerinde yakalandığı kaydediliyor. İddianamede, ifadesi alınan şüphelinin annesi ile arasında bir problem olmadığını, asıl olarak yengesi Şükran Yılmaz'ı öldürmek istediğini, Şükran Yılmaz'ın büyü ile annesinin kılığına girdiğini, kendisinin annesi Servet Yılmaz'ı öldürmediğini, yengesi olan Şükran Yılmaz'ı öldürdüğünü söylediği belirtilmişti. Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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