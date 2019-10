'Anne Üniversitesi'nde eğitim başladı

TÜRKİYE'de ilk kez hayata geçirilen Gazi Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan 'Anne Üniversitesi'nde eğitimler başladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Anne Üniversitesi' örnek projeler arasında gösteriliyor. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Anne Üniversitesi’nde verilen eğitim sayesinde kadınlar, sahip oldukları bilgileri güncelleyerek, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Aynı zamanda eğitim sonunda katılım sertifikası da verilecek. Eğitimler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, Doç. Dr. Şengül Yaman ve Öğretim Görevlisi Mehtap Uzun Aksoy tarafından ders veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve 72 saat süren kursta, İnsan İlişkileri ve İletişim, Değerler Eğitimi, Ev Ekonomisi, Anne Çocuk Beslenmesi, Sağlık ve Çevre Bilinci, Girişimcilik, Medya Okuryazarlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitimde Ailenin Rolü konulu dersler hem teorik hem de pratik olarak işlenecek.



'AMACIMIZ KADIN SAĞLIĞINI YÜKSELTMEK'



Kadınların aile içi iletişimini kuvvetlendirmesi ve çocuklarını daha bilinçli yetiştirmesini amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, "Bu kursun amacı toplumda kadın sağlığını yükseltmek ve farkındalığı arttırmaktır. Biyolojik faktörlerin dışında sosyolojik faktörlerin de farkında olmalarını sağlamaktır. Aile sağlığını ve genel olarak toplum sağlığını önemsiyoruz. Sağlıklı yaşamdan çocuk sağlığına, obeziteden yogaya kadar birçok konuda önemli bilgiler veriyoruz. Çocuk sağlığı ve emzirme konusunda anneleri bilgilendiriyoruz. Özellikle toplum açısından faydalı ve örnek teşkil etmesi gereken bir kurs olduğunu düşünüyoruz" dedi.



'DONANIMLI ANNE OLMAK İÇİN KURSA KATILDIM'



Eğitime katılan Türkçe Öğretmeni Nilay Altın da, kursa katılmaktan son derece memnun olduğunu söyledi. Kadın olarak kendilerinin farkında vardıklarını ifade eden Altın, "Nelerden korunmamız gerektiğini, sağlıklı nesilleri nasıl yetiştirebileceğimizi öğrendik. Bence her kadın katılmalı. Kursun açılmasına katkı sağlayan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.



Kadın olarak edinmiş olduğu bilgileri yeni bilimsel bilgiler ile harmanlayıp daha donanımlı hale gelmek için eğitimlere katıldığını söyleyen Gülizar Demirci ise, "Çocuklarıma karşı bilgili ve donanımlı anne olabilmek için kursa katıldım. Eğitim her zaman kazandırır, her zaman en büyük zenginliktir" dedi.

