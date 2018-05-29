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ANKARALI UZMAN ÇAVUŞ, IRAK'IN KUZEYİNDE ŞEHİT OLDU

IRAK'ın kuzey bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu (26) şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürdüğü...

ANKARALI UZMAN ÇAVUŞ, IRAK'IN KUZEYİNDE ŞEHİT OLDU
IRAK'ın kuzey bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu (26) şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada, teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu şehit oldu.

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki birliğinden Irak'ın kuzeyindeki operasyon için görevlendirildiği öğrenilen Abdullah Kolcu'nun acı haberi, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. 2 çocuk annesi Nazmiye ve baba Erdal Kolcu oğullarının şehit olduğu haberini Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk ve askeri yetkililerden aldı. Fenalık geçiren anne ve babaya, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Sarıgöl Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

TSK'DAN TAZİYE MESAJI

TSK, Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu için başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı. TSK'nın mesajında şöyle denildi:

"Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait tespit edilen hedefler imha edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Asil Türk Milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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