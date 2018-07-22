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Ankara’da silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara’da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafeye...

Ankara’da silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara’da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafeye gelen 2 kişi, kafe sahibi V.Ş’yi tehdit etti. Bunun üzerine V.Ş. çocuklarını arayarak kafeye çağırdı. Bir süre sonra yanlarına aldıkları adamlarla tekrar kafeye gelen 4 kişi iddiaya göre rastgele etrafa ateş etmeye başladı. Kafe sahibinin çocuklarının silahlarla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada , M.Ö., Y.Ö., K.Ö. ve O.T. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak olay yerinden kaçan bazı saldırganlar kısa süreli takip sonucu yakalandı. Kafe  ahibi V.Ş. ile çocukları da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERLARINA YANSIDI
4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri, olay yerinde bulunan bir iş yerinin an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

- Boş kovanlar

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

- Detaylar

- Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

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