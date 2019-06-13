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Ankara’da şiddetli rüzgar apartman çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü

ANKARA’da, etkili olan şiddetli rüzgar, Çankaya bölgesindeki bir apartmanın çatısını uçurdu. Olayda yaralanan olmazken, bazı evlerin pencerelerinde ve 3 otomobilde hasar meydana geldi. Olay, Akpınar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana...

Ankara’da şiddetli rüzgar apartman çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü

ANKARA’da, etkili olan şiddetli rüzgar, Çankaya bölgesindeki bir apartmanın çatısını uçurdu. Olayda yaralanan olmazken, bazı evlerin pencerelerinde ve 3 otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, Akpınar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren şiddetli rüzgar, 862’nci Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı, apartman önünde park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar meydana gelirken, bazı evlerin pencereleri de kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hasar tespiti için çalışma başlattı.

‘KOLAY KOLAY UÇMAYACAK ÇATIYI UÇURMUŞ’

Olayı anlatan mahalle sakini Hüseyin Kılıç, bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Binamızın çatısı, şiddetli bir rüzgarla uçtu. Uçan çatı, çevredeki araçlara zarar verdi. Binanın çatısıdı komple gitmiş durumda. Öte yandan, binamızın iç aydınlatmaları kırıldı. Bizi sevindiren, sadece maddi hasar olmasıdır. Biz fırtınayı görmedik ama kolay kolay uçmayacak çatıyı uçurmuş.”

İtfaiyenin hasar tespiti için çalışmaları devam ediyor.  

Görüntü dökümü:
- Zarar gören araçlardan görüntü
- Binanın çatısından görüntü
- Vatandaşla röp.
- Zarar gören ev balkonlarından görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Erdal KATIRANCI/ANKARA-

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