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Ankara’da korkutan deprem
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 27.04.2020, 06:43 Murat Aydın
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.7 büşüklüğünde gerçekleşen depremim sarsıntısı ile vatandaşlar korku yaşarken, dışarı çıkıp çıkmamanın etkisinde kaldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yer alan bilgiye göre, saat 02.27’de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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