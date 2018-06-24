Ankara’da 'kabin' kavgası

ANKARA, () - ANKARA’nın Sincan İlçesi Özkent Akbilek İlkokulu’nda kendilerini 'Oy ve Ötesi müşahitleri' olarak adlandıran grup, sandık görevlilerinin yaşlı vatandaşlarla birlikte oy kabinlerine girmesine itiraz edince ortalık karıştı.



Olay Özkent Akbilek İlkokulu’nda kendilerini 'Oy ve Ötesi müşahitleri' olarak adlandıran grup, sandık görevlilerinin yaşlı vatandaşlarla birlikte oy kabinlerine girmesine itiraz etmesi üzerine başladı. Bazı partililer müşahitlerle tartıştı. Tartışmanın duyulması üzerine bazı partililer de okula girmeye çalışınca polis engel oldu. Oy ve Ötesi müşahitleri kendilerine saldırıldığını iddia ederken, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın okula gelmesinin ardından grup dağıldı.



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-Okula girmeye çalışan partiiler

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