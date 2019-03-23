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Ankara’da iş yeri hırsızları polisten kaçamadı

ANKARA, () – ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yapılan çalışmada yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince mart ayı içerisinde...

Ankara’da iş yeri hırsızları polisten kaçamadı

ANKARA, () – ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yapılan çalışmada yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince mart ayı içerisinde Yenimahalle ilçesindeki 3 ayrı iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerini izlemeye alan ekipler, N.K.’nin kiraladığı araçla gerçekleştirildiği anlaşılan olayların şüphelileri N.K., O.Ç. ve S.C. ile çalıntı malzemeleri sattıkları G.E. ve A.G.’yi 18 Mart Pazartesi günü yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen 3 laptop, 2 çapa makinesi, 2 su motoru ve 1 kaynak makinesi sahibine iade edildi.

Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri G.E. ve A.G. ile yakalama çalışması devam edilen L.Ş.’ye değerinin altında sattığı ve malzemelerin sahiplerini yaklaşık 160 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Toplam 65 suç kaydının olduğu anlaşılan 5 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Görüntü dökümü:

- Güvenlik kamerası kayıtları

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Ele geçirilen malzemeler

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, ()

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