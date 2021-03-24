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Ankara Haymana'da Giresun Şehitliği'ne Anıt Mezar

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için Ankara’nın Haymana ilçesinde inşa edilecek anıt mezarın temel atma törenine katıldı.

GÜNDEM 24.03.2021, 00:10 Murat Aydın
Ankara Haymana'da Giresun Şehitliği'ne Anıt Mezar

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için Ankara’nın Haymana ilçesinde inşa edilecek anıt mezarın temel atma törenine katıldı.

Giresun 42. ve 47. Gönüllü Alaylarının, Sakarya Meydan Muharebesinin en sıcak çatışmalarının yaşandığı kritik süreçte büyük kahramanlığıyla Yunan Ordusuna karşı Mangaldağı’nda gerçekleştirdiği şanlı direnişin sonunda kazanılan Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yıldönümü öncesi, 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için inşa ettirilen anıt mezar için düzenlenen temel atma törenine katılan Necati Tığlı yaptığı yazılı açıklamada:

“Milli Kuvvetlere karşı ayaklanmaların bastırılmasından tutun da, Tuna boylarından bu yana geri çekilen Türk Ordusunun, tarih sahnesine görkemli dönüşünü ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisi, Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına vesile olan, Türk Ulusunun bahtını karanlıktan aydınlık bir zafere taşıyan tarih yazan, kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz burada yatıyor. Bu eşsiz zaferlere, kanıyla canıyla adını yazdıran 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alaylarının hatıraları burada yaşıyor. Biz torunlarıysa, elbette borcumuzu ödeyemeyiz; fakat en azından onların aziz hatıraları önünde bir defa daha saygıyla eğilmek için buradayız” dedi.

Giresun Gönüllü Alayları Ankara'ya vardığında Yunan kuvvetlerinin toplarının Meclisten bile duyulduğunu hatırlatan Giresun Milletvekili Necati Tığlı,

“Sakarya Meydan Savaşının önemli bir safhasında, 42. Alay, Mangaltepe’nin geri alınması muhaberelerine katılarak, Haymana üzerinden Ankara’ya sarkmayı planlayan Yunan Ordusunu durdurarak düşman kuvvetlerin Büyük Millet Meclisine ve başkente ulaşma gayelerini sona erdirmiştir. 42. Alay, muharebeye katılan Giresun Uşaklarının büyük bölümünü burada şehit vermiştir. Askerlerinin büyük bölümünü burada şehit veren Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan da Gökoğuz mevkiinde şehit olmuştur.

Başkomutan Mustafa Kemal’den son talimatları alan Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, şiddetli çatışmaların yaşandığı Mangaltepede emrindeki askerlere, “İzinsiz ve emirsiz çekilen her asker idam edilecektir. Bu savaş böyle bir savaş olacak. Çünkü bu savaş fetih, yağma savaşı değil, vatan savaşı. Hiçbir hatayı affetmeye hakkımız olmadığı bir savaş. Komutanlarımız izin vermedikçe geri çekilmeyeceğiz, öleceğiz. Askere örnek olacağız. Çocuklarımıza para, pul, mal, mülk değil, milleti için şehit ya da gazi olmuş namuslu bir askerin çocukları olmanın şerefini bırakacağız” derken; memleketlerinden yüzlerce kilometre ötede, daha önce hiç görmediği, yaşamadığı bir toprağın vatan olduğu, burada canlarını vererek koca bir ülkenin kaderinin belirleneceği bilinci içerisinde ölmeye hazır gönüllü alay mensubu binlerce Giresunlu genç kahramanlarına da seslendiğinin elbette farkındaydı. Öyle ki 42. ve 47. Alaylarla, 6.000 kişi gittikleri Mangaltepe'den ancak 400’ü dönmüştür. 30 Ağustos 1921 günü şehitlik mertebesine ulaşan Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şahadetinin beşinci yılı olan 1926’da İstiklal Madalyası’na layık görüldü. Şimdi yine Şahadetinin yüzüncü yılında onun anıt mezarının temelini atarken aynı heyecan ve gururu yaşıyoruz.

Giresun Kalesinde Osman Ağanın kabrinden burada yatan Şehid-i Mağfur Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’a ve binlerce Giresun uşağına selam olsun. Onunla birlikte, tüm Sakarya şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Anıt mezar ve Giresun Şehitliği, hatıra ormanı için emek harcayan herkese tüm Giresunlular adına şükranlarımı sunarım”

#Haymana #ankara #GiresunŞehitliği
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