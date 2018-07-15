Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde duygusal 15 Temmuz anması

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, darbeciler tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis ve sivil 13 kişi düzenlenen törenle anıldı. 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, programa katılarak konuşma yaptı. Aslan'ın konuşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan 13 kişi için düzenlenen törene, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, bazı milletvekilleri, emniyet teşkilatı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

ANNELERİN GÖZYAŞI

Bakan Soylu ve beraberindekiler şehit yakınlarıyla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Bakan Soylu uzun süre konuştuğu şehit çocuğunun alnını öperek sevdi. Soylu ve beraberindekiler daha sonra şehit fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı. Bu sırada bir şehit annesi oğlunun fotoğrafına kapaklanıp öptü, ardından da elleriyle oğlunun fotoğrafını sevdi. Bazı şehit yakınları da fotoğraflara kapanıp gözyaşı döktü.

TURGUT ASLAN'IN KONUŞMASI DUYGULANDIRDI

Anma töreninin sürpriz katılımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda derdest edilerek, başından vurulan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'dı. Uzun tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanan Aslan, ilk kez bir programa katıldı. Tören alanına tekerlekli sandalye ile getirilen Aslan, yaptığı konuşmada, "Bu cennet vatan için mücadele ettik. Bu millete düşman gibi silah çektiler. Demokrasi kazandı, milletimiz kazandı. Bizler mücadelemize aynı cevapla devam edeceğiz. Şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum" dedi. Aslan'ın konuşmasını törene katılanlar ayakta alkışladı. Şehit yakınlarından bazıları, "Helal olsun sana, bu milletin kahramanısın. Sana dokunan hainlerin elleri kırılsın" diye bağırdı. Aslan kürsüden inerken de tören alanındakiler tarafından uzun uzun alkışlandı.

KONUŞMASI SIRASINDA DUYGUSALLAŞAN BAKAN SOYLU'NUN SESİ TİTREDİ

Kürsüye çıkan Bakan Soylu, "Hain planın, arkasında kim olursa olsun bir büyük milletin mucizesiyle nasıl yerler bir edileceğini Turgut müdür güzel bir şekilde anlattı. Bu mekan çok önemli bir mücadeleye sahip olmuştur. Biz bu ülkenin evlatlarıyla çatışmadık, vatanına milletine bağlı askeriyle çatışmadık. Biz o gece nüfus kağıdı bizimle aynı ama kanı bizimkinden farklı mahluklarla, kanı bozuklarla çatıştık. Allaha binlerce şükür olsun ki, o gece tek hamlede çalı çırpıyı söküp attık. Ülkemizi temizledik, yolumuza devam ettik. Şimdi birileri yüzlerini buruşturuyor. Konuşmayalım istiyorlar. Kimse kusura bakmasın unutamayız, Allah bizden hesabını sorar" dedi.

‘ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ’

O gece emniyet önünde şehit olanların isimlerini tek tek sayan ve bazı şehitlerin hikayelerini anlatan Soylu, "Biz bu şehitlerimizi asla unutmayacağız. Şehitlerimizle birlikte birini daha unutamayız. Bu milletin başına geçip, dünyaya kafa tutan, diz çöktürülmek istenen, şu ülkeyi yılladır yeniden ayağa kaldıran, her türlü vesayeti elinin tersiyle iten, zulme karşı büyük bir mücadeleyi sürdürdüğü için sadece bu ülkede değil dünya mazlumlarının da duasında yer alan ve o karanlık gecede verdiği talimatla başkomutanlık sıfatının hakkını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu millet asla unutamaz" diye konuştu.

Konuşmasında, sabah saatlerinde Güneydoğu'da terörle mücadele sırasında yaralanan bir özel hareket polisinden de bahseden Soylu'nun duygusallaştığı ve sesinin titrediği görüldü. "Allah bu millette bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın" diyen soylu, her yıl unutmadan şehitleri anacaklarını da sözlerine ekledi.

BİR POLİS MEMERU BAYILDI

Öten yandan tören sırasında şehit fotoğrafını tutan kadın polis memurlarından biri baygınlık geçirerek yere yığıldı. Bakan Soylu, yerinden kalkarak bayılan polis memurunun yanına gitti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen polis daha sonra sedye ile alandan götürüldü.

Tören sırasında sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

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Özkan ARSLAN/ANKARA,()