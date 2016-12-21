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ANKARA DHA- Halep'ten gelen ihtiyaç sahipleri için İdlip’te Çadırkent Kuruluyor

Türkiye'ye gelen Halepliler için yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay tarafından güvenli alan olarak belirlenen İdlip’te bölgeye getirilen çadırlar kuruluyor. Türkiye'de yapılan bağışları Haleplilere ulaştıran Kızılay,...

ANKARA DHA- Halep'ten gelen ihtiyaç sahipleri için İdlip’te Çadırkent Kuruluyor

Türkiye'ye gelen Halepliler için yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay tarafından güvenli alan olarak belirlenen İdlip’te bölgeye getirilen çadırlar kuruluyor. Türkiye'de yapılan bağışları Haleplilere ulaştıran Kızılay, Halep’ten tahliye edilecek ihtiyaç sahipleri için yeni barınma alanları oluşturuyor. Halepli ihtiyaç sahipleri için İdlib'te Suriye Kızılayı koordinasyonunda AFAD ve İHH ile birlikte çalışan Kızılay ekipleri, çadırları yoğun kar yağışı altında kurmaya devam ediyor. Çadırkent tamamlandığında içerisinde gıda, mobil tuvalet, duş, okul, sağlık hizmetlerinin verileceği modern bir konaklama tesisi olacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraflar

ANKARA()

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