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Ankara'dan tatil beldelerine sahte içki götüren kamyonete operasyon: 1 gözaltı

Ankara'da, istihbari çalışma sonucu, tatil beldelerine sahte içki sevkiyatı yapıldığı belirlenen kamyonet, kent çıkışında polis tarafından durduruldu. Araçta 1131 şişe sahte içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl...

Ankara'dan tatil beldelerine sahte içki götüren kamyonete operasyon: 1 gözaltı

Ankara'da, istihbari çalışma sonucu, tatil beldelerine sahte içki sevkiyatı yapıldığı belirlenen kamyonet, kent çıkışında polis tarafından durduruldu. Araçta 1131 şişe sahte içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, sahte üretilen içkilerin özellikle turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerinde faaliyet gösteren otel, büfe ve eğlence merkezleri aracılığıyla piyasaya sürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda sahte içkileri, ortak hareket ettiği kişilerle ürettiği belirlenen A.T.İ., takibe alındı. Şüphelinin kullandığı kamyonet, Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı mevkisinde önlem alan polisler tarafından durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, koliler içine gizlenmiş TAPDK bandrollü ve bandrolsüz farklı marka ve ebatlarda 1131 şişe sahte içki ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere tatil bölgelerine götürüldüğü belirlenen sahte içkilere el konuldu. Sürücü A.T.İ. ise gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:
- Kamyonetten görüntü
- Kamyonette yapılan arama
- Ele geçirilen içkiler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-

 

 

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