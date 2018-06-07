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Ankara'daki kaza sonrası minibüs bir okulun bahçesine düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aşağı uçan minibüs, okulun duvarına çarparak bahçeye düştü. Kaza, saat 17.00 sıralarında Keklikpınarı Mahallesi 927'inci Cadde üzerinde meydana...

Ankara'daki kaza sonrası minibüs bir okulun bahçesine düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aşağı uçan minibüs, okulun duvarına çarparak bahçeye düştü.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Keklikpınarı Mahallesi 927'inci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Kaplan idaresindeki 06 BZ 0963 plakalı minibüs karşı şeritten gelen aracın kendini sıkıştırması nedeniyle yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs daha sonra yolun altında bulunan İzciler Ortaokulu'nun 2'nci katına çarparak bahçeye düştü. Kazanın yaşandığı sırada okulda ve bahçede kimsenin bulunmadığı belirtilirken sürücü Hasan Kaplan kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Minibüsten görüntüler

-Okul baheçsinden görüntüler

-Sürücünün araçatan çıkarılması

-Detaylar

Habr-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

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