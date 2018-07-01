Ankara'da YKS heyecanı

ÜNİVERSİTEYE girişte bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Ankara'da belirlenen merkezlerde yapıldı.Üniversite öğrencisi adayları saat 10.15'te başlayan YKS için sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte sınavların yapılacağı merkezlere geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında sınava alınan adayların üzerleri didik didik arandı. Bina girişlerine ise adayların yanlarında getirmemesi gereken araç ve gereçlerin listesi asıldı. Buna rağmen üzerinde madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları bina çevresindeki alanlara bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı. Ayrıca saçlarında toka ve kulaklarında küpe bulunan adaylar da bu eşyalarını dışarı bıraktıktan sonra sınava alındı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okuyarak içerideki adaylar için dua etti.Öte yandan geçen yıl ilk kez Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) uygulunan ve bu yıl da geçerli olan saat uygulamasına göre, 10.00'dan sonra sınava gelenler salonlara alınmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Sınav salonlarının dışından görüntü

-Polis aramalarından görüntü

-Kuran-ı Kerim okuyanlardan görüntü

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-