Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (6)

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SEYFİ GÜNGÖR'ÜN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör için Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Güngör'ün ailesi ve yakınları katıldı. Güngör'ün cenazesi, ikindi nazanın...
GÜNDEM 01.01.2020, 16:20
SEYFİ GÜNGÖR'ÜN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör için Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Güngör'ün ailesi ve yakınları katıldı. Güngör'ün cenazesi, ikindi nazanın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangında ölen diğer 3 kişinin cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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|17
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|30
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|29
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|20
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|20
|22
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|20
|20
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|19
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