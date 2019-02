Ankara'da 'Yaratan Kadınlar' sokak hayvanları için buluştu

ANKARA'da bir araya gelen 210 kadın, yaptıkları takı, oyuncak, kıyafet, aksesuar gibi ürünleri, 'Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği'nde satışa çıkardı. 2 gün sürecek şenlikten elde edilecek gelir sokak hayvanlarının gıda, barınma ve sağlık giderleri için kullanılacak.

Ankara'da oturan Gonca Güzeloğlu ve Burcu Şenkal, 2014 yılından bu yana 'Yaratan Kadınlar' sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlıktan eğitime birçok etkinliğe imza attı. Güzeloğlu ve Şenkal, bu kez 'Yaratan Kadınlar'ı sokak hayvanları için bir araya getirdi. 210 kadının kendi elleriyle yaptığı sokak hayvanları temalı takı, oyuncak, kıyafet, aksesuar ve dekoratif malzemeler ile yiyecek ürünleri, hafta sonu bir AVM'de düzenlenen 'Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği'nde satışa çıkarıldı. 2 gün sürecek şenlikte satılacak ürünlerden elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının barınma, gıda ve sağlık gibi giderlerinde kullanılacak.

'SOKAK HAYVANLARIMIZI UNUTMADIK'

'Yaratan Kadınlar' projesini hayata geçiren Burcu Şenkal, 6 yılda eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenlediklerini ve binlerce kişinin hayatına dokunduklarını söyledi. Sokakta yaşayan canlıların özellikle kış aylarında yardıma ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Burcu Şenkal, şöyle konuştu: "Sokak hayvanlarımızı unutmadık. Biliyorsunuz toplumumuzda şu anda en fazla gündemde olan şeylerden bir tanesi hayvana şiddet. Farkındalığı yüksek olan bir sorumluluk projesi bu. Biz iki kadın arkadaş gönül verdik ve bu işi yapıyoruz. Daha güzel projelerle daha güzel şeylere dokunmaya devam edeceğiz. Bir barınak ile anlaştık. 2 gün boyunca satışlardan elde edilecek geliri can dostlarımızın yararına, onlara mama almak, sağlık sorunlarını gidermek için kullanacağız. Tüm insanları can dostlarımız için duyarlı olmaya davet ediyorum. Yolumuz çok uzun. Çok daha güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz."

'6 YILDIR PROJEYE DESTEK VERİYORUM'

Üzerinde kedi ve köpek resimlerini işlediği gömleklerin satışını yapan tasarımcı Ayşe Küçük, 6 yıldır 'Yaratan Kadınlar' projelerine destek verdiğini söyledi. Ayşe Küçük "Genellikle gömlek ve tişört tasarlıyorum. Konsept neyse ona göre ürünler tasarlıyorum. Sokakta yaşayan hayvanlar da birer canlı. İnsanlar birbirlerine nasıl sevgi, şefkat, hoşgörü gösteriyorsa onlara da göstermek lazım. Lütfen hayvanlara eziyet edilmesin. Onları beslenmesine katkıda bulunsunlar. Arta kalan yemekler çöpe atılmasın, can dostlarımıza verilsin" diye konuştu.

