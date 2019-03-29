Ankara'da yangın: 5 ölü 11 yaralı (1)





Ankara'da 2 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Sabah saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Müdahelenin ardından yangın söndürülürken, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 11 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



ANKARA, ()