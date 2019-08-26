Ankara'da yakalanan FETÖ'nün kritik ismi tutuklandı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği ortak operasyon ile 'Usame-Metin' kod adı FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen tarafından konulan örgüt üyesi Reşat Nazmi Oral, Ankara'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Oral, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten unsurlarının deşifre edilmesi amacıyla MİT ile yürüttüğü çalışmada, 'Usame-Metin' kod adlı Reşat Nazmi Oral'ın örgütün mahrem yapılanması içerisinde önemli görevlerde bulunduğunu belirledi. Düzenlenen ortak operasyonda Oral, 29 Temmuz'da Ankara'da yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oral, 9 Ağustos'ta tutuklandı.

KOD ADINI TERÖRİST GÜLEN KOYDU

Örgüte 1983 yılında girdiği tespit edilen Oral'ın, terör örgütü içerisindeki kod isminin bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından verildiği, üst düzey yönetici olarak mahrem imamlığı yaptığı, TSK'ya sızan örgüt mensuplarından 31 üst düzey subaydan 12'sinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi. Oral, emniyetteki ifadesinde terör örgütü içerisinde bulunduğu 35 yıllık dönemin, 19 yılını mahrem hizmetlerde geçirdiğini, 100'den fazla örgüt yöneticisi ve üyesi ile olan bağlantıları hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. Terör örgütünde, TSK bünyesine sızan mahrem yapılanma da dahil olmak üzere, sözde 'eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2. Ordu imamı ve avukat yapılanması imamı" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Oral'ın, terör örgütü lideri Gülen ile görüşmek üzere 2005, 2009 ve 2011 yıllarında ABD'ye gittiği, gidişlerin hiçbirinde dijital herhangi bir malzemeyi yanına almadığı belirlendi.



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