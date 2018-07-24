Ankara'da trafik kazası: 4 ölü

Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Kaza yapan araç
Ekiplerin çalışması
Detaylar
Haber - Kamera: Özkan ARSLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA ()
Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Kaza yapan araç Ekiplerin çalışması Detaylar Haber - Kamera: Özkan ARSLAN, Muhammet...
24 Temmuz 2018 Salı 10:17
Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Kaza yapan araç
Ekiplerin çalışması
Detaylar
Haber - Kamera: Özkan ARSLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:36
|05:45
|13:22
|17:19
|20:37
|22:27