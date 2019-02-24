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Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA, () - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kavşakta karşılaşan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın karşısındaki...

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA, () - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kavşakta karşılaşan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın karşısındaki kavşakta meydana geldi. 98. Cadde üzerinde ilerleyen Fukan E. yönetimindeki 34 KN 3950 plakalı otomobil ile Şehit Cem Ersever Caddesi'nde Ulus yönünde ilerleyen Oktay A.'nın kullandığı 06 EE 206 plakalı otomobil, iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, iki otomobilde de hasar oluştu. Yaralı sürücüler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, bir şeridi araç geçişine kapanan kavşakta trafik önlemi aldı

Görüntü Dökümü:

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Araçlardan görüntü

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, ()

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