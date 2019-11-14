Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı (2)
SERBEST BIRAKILDI Ankara'da tartıştığı eşi Çağrı Ş.'yi, 4 yaşındaki kızlarının yanında bıçaklayarak yaralayan Seda Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye...
SERBEST BIRAKILDI
Ankara'da tartıştığı eşi Çağrı Ş.'yi, 4 yaşındaki kızlarının yanında bıçaklayarak yaralayan Seda Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Çağrı Ş.'nin şikayetçi olmadığı Seda Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Şener Çelik, dün Seda Ş.'nin doğum günü olduğunu belirterek, "Eşi Çağrı Ş.'yi de doğum günü kutlamaları için eve davet etmişler. Evde tartışma çıkmış ve aralarında kavga başlamış. Sonra Çağrı Ş. yaralı halde taksi durağına gelmiş ve ambulansla götürmüşler. Durağa geldiğinde ağır yaralıymış, taksi durağındaki arkadaşlar da yardım etmişler" dedi.
Görüntü Dökümü:
-Olayın yaşandığı binadan görüntü
-Mahalle muhtarı ile röp
-Seda Ş. ve Çağrı Ş.'nin fotoğrafı
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()
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