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Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
Ankara'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt...
GÜNDEM 18.10.2019, 12:51
Ankara'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tefecilik yapmak', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak', '5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa muhalefet etmek' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 15'inin yakalandığı, 4 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA, ()
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