ANKARA'DA 'SEZGİNLER' OPERASYONU

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()

Ankara'da Sezginler Aşireti'nin üyelerinden oluşan ve aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen gruba, polis ekipleri tarafından sahur vakti operasyon yapıldı. Özel haraket ekiplerinin de görev aldığı operasyonda, mescit ve çeşitli yerlere zulalanmış çok sayıda silah, para ve uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt liderleri olduğu iddia edilen Göksel S. Gökçe S. ve Sinan S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Özel harekattan görüntüler

-Operasyondan görüntüler

-Bulunan silahlardan görüntüler

-Aramalardan görüntüler

-Detaylar



