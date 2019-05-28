Ankara'da sahte vize operasyonunda 87 şüpheli adliyede

Ankara merkezli 8 ilde, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatleri için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran, liderliğini M.F.T ile S.D'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada 110 şüphelinin kimliği belirlendi. Ankara merkezli Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Mardin, Eskişehir, Gaziantep ve Balıkesir'de belirlenen ev ve iş yerine yapılan operasyonda, örgütün liderlerinden S.D’nin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 86'sı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital materyallere el konuldu. Suç örgütünün diğer lideri M.F.T. de dün yapılan çalışma sonucu Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

GÜNLÜK 20 BİN TL REKLAM ÖDEMESİ

Polisin çalışmasında, suç örgütünün vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarını taklit ettiği belirlendi. Şebekenin, kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin TL ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.

AYLIK GELİRLERİ 1 MİLYON 200 BİN TL

Ayrıca çete üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden ‘0850’li numaraları kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin, aylarca süren takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 87 şüpheli, savcının talimatıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 3 otobüsle adliyeye götürüldü.

Görüntü dökümü:

- Şüphelilerin şubeden çıkarılması

- Suç örgütü liderleri M.F.T ile S.D.’nin farklı araca bindirilmesi

- Genel detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-

