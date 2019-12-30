Ankara'da sahte içki üretiminde kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi
ANKARA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile yaklaşık 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele...
ANKARA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile yaklaşık 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinde 'merdiven altı' tabir edilen depoda hijyenik olmayan koşullarda sahte içki üretildiğini tespit etti. Depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme, yurt dışından getirildiği belirlenen özel alkol ölçüm cihazı ile 1880 litre etil alkol ele geçirildi. Plastik su depoları içindeki etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ele geçirilen malzemelerden görüntü
-Depoya yapılan baskın
-Genel ve detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()
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