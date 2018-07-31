ANKARA'DA SAĞANAK SONRASI YOLDA KÜÇÜK ÇAPLI ÇÖKME MEYDANA GELDİ

ANKARA'da akşam saatlerinde kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı'ndaki yolda küçük çaplı bir çökme meydana geldi.
Aynı zamanda Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında bulunan yoldaki çökme nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlem aldı. Çökme yaşanan bölgenin etrafına güvenlik şeridi çekildi. Bulvar üzerindeki araçların geçişi polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken, belediye ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Görüntü Dökümü:
-Yoldan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-