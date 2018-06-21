Ankara'da sağanak etkili oldu, bazı bölgelerde araçlar mahsur kaldı -2

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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () ANKARA’nın bazı Çankaya ilçesinin Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay, Kolej ve Mamak ilçesinin bazı mahallerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış nedeniyle araçların içerisinde Başkentliler mahsur kaldı, işyerleri ve evleri su bastı.

Başkent’te aniden bastıran sağanak yağış bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Ankara’da saat 17.00 sıralarında ani olarak etkisini gösteren sağanak nedeniyle Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay, Kolej mahalle ve semtlerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kalarak itfaiye ekiplerinin kurtarmasını bekledi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken bazı işyerlerine de su baskını oldu. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ İKAZ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası 'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su biriknitisi

Mahsur kalan araçlar

Sel suyu