Ankara'da özel halk otobüsü, bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Ankara'da, kontrolden çıkan özel halk otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile 9 kişi yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KB 234 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, iddiaya göre, otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

-Kaza yerinden genel ve detaylar

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()