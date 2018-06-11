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Ankara'da otomobil inşaat temeline uçtu, yaralılar vinçle kurtarıldı

ANKARA'da trafik kazası sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki rezidans inşaatının temeline uçtu. Kazada yaralananlar inşaattaki vincin sepetine konularak çukurdan çıkarıldı.  Kaza, saat 15.30 sıralarında Hipodrom Caddesi...

Ankara'da otomobil inşaat temeline uçtu, yaralılar vinçle kurtarıldı

ANKARA'da trafik kazası sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki rezidans inşaatının temeline uçtu. Kazada yaralananlar inşaattaki vincin sepetine konularak çukurdan çıkarıldı.  Kaza, saat 15.30 sıralarında Hipodrom Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Bilgiç kontrolündeki 50 FR 601 plakalı otomobil Cengiz Yılmaz idaresindeki 06 DCF 88 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki rezidans inşaatının temeline uçtu. Kazada Cengiz Yılmaz ile birlikte eşi Azime ve kızı Büşra Yılmaz yaralandı. Yaralılar yaklaşık 15 metre yükseklikteki çukurdan vinç yardımı ile dışarı çıkarılarak ambulansa konuldu. Kazada hafif şekilde yaralanan Can Bilgçi ile diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların vinç ile taşınması

-Yaraların ambulansa konulması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

 

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