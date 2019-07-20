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Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA'nın Güdül ilçesinde, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Karaçalı Göleti'ne düşmesi sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana...

Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA'nın Güdül ilçesinde, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Karaçalı Göleti'ne düşmesi sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Piknik için ilçeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'ya dönüş yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karaçalı Göleti'ne düştü. Kazada, Havva Yıldız (57) hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Bahriye, Duru, Sanem, Talha ve İsmihan Süer vatandaşların yardımıyla göletten çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
- Göletten görüntü
- Otomobilden görüntü
- Yoldan görüntü
Haber: Muammer DAŞDELEN/GÜDÜL (Ankara), ()

 

 

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