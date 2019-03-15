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ANKARA'DA OTOBÜS KAZASI: 1 YARALI

ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce MOBESE direğine çarptı sonra da yola devrildi. Kazada, otobüs şoförü Cavit Benli yaralandı. Kaza, Yenimahalle ilçesine...

ANKARA'DA OTOBÜS KAZASI: 1 YARALI

ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce MOBESE direğine çarptı sonra da yola devrildi. Kazada, otobüs şoförü Cavit Benli yaralandı.
Kaza, Yenimahalle ilçesine bağlı Emniyet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı üzerinden Hipodrom istikametine giden 06 BU 2085 plakalı EGO otobüsü, sürücüsü Cavit Benli'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu Dört Mevsim Parkı önündeki MOBESE direğine çarparak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla, Benli otobüsün içerisinden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Benli hafif yaralanırken, otobüs ve MOBESE direğinde hasar meydana geldi. Benli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Otobüs, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sürücü Cavit Benli'nin ambulansla alınması
- Olay yerinde görüntü
 - Otobüs ile MOBESE direğinden görüntü
- Ekiplerin çalışmasından görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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