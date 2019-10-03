Ankara'da Mavi Masa'ya gelen şikayetlerde 'ulaşım' ilk sırada

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde, belediye ve özel halk otobüslerinin dev ekrandan takip edildiği 'Filo Güzergah Takip ve Yönetim Merkezi', kapılarını 'ya açtı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 'Global Positioning SystemKüresel Konumlama Sistemi' (GPS) aracılığıyla otobüs şoförlerinin kural ihlali yapıp yapmadığının denetlendiğini belirterek, "Mavi Masa’ya ulaşan şikayetlerin büyük çoğunluğunda ulaşım birinci sırada yer alıyor. Şoförlerin yolculara kaba davrandıkları, cep telefonlarıyla oynadıkları ya da aşırı hızlı gittikleri gibi şikayetler alıyoruz. GPS üzerinden gerekli tespitler yapıldıktan sonra, yapılması gerekenleri yapıyoruz" dedi.



Ankara Mamak’ta özel halk otobüsünün durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından, toplu taşımada kullanılan otobüslerin nasıl denetlendiği sorusu gündeme geldi. Başkent'te belediye ve özel halk otobüsleri, EGO Genel Müdürlüğü'nün 'Filo Güzergah Takip ve Yönetim Merkezi'nde takip edilerek, denetleniyor. Tüm güzergahlardaki otobüsler, 'Global Positioning SystemKüresel Konumlama Sistemi' (GPS) ile takip edilerek, gün boyunca denetleniyor. Ulaşım noktasında güzergah ve özellikle şoförlerin davranışları, kural ihlalleriyle ilgili Mavi Masa'ya gelen şikayetler, bu sistem ile kontrol edilip, yapılan değerlendirmelerden sonra gerekli cezai uygulamalar gerçekleştiriliyor.



428 HATTA 2 BİN 338 ARAÇ ÇALIŞIYOR



EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ankara’da EGO otobüslerinin 377 hatta bin 548 araçla, özel halk otobüslerinin 14 hatta 199 araçla ve özel taşımacılık araçlarının ise yine 14 hatta 170 araçla hizmet verdiğini, ayrıca merkez ve çevre ilçeler arasında bulunan 23 hatta 421 özel taşımacılık aracının çalıştığını açıkladı. Otobüslerin, GPS aracılığıyla denetlediğini söyleyen Alkaş, "Tüm araçlarda GPS araç takip sistemi bulunmakta. Sabah 7 ile akşam 11 arasında çift vardiya olarak kumanda merkezinde görev yapan arkadaşlarımız sistem kanalıyla araçları takip ediyor. Öncellikle güzergahlarda gidip gitmedikleri, farklı hatlarda çalışıp çalışmadıkları, araçların hız limitlerine uyup uymadıkları, yolcuları almadan duraktan geçip geçmedikleri olmak üzere bütün konularda denetimler yapılıyor" diye konuştu.



'KURAL İHLALİ TESPİTİNDE YAPTIRIM UYGULANIYOR'

Alkaş, denetimler sırasında hata ve kusur tespit edilmesi halinde tutanakların düzenlendiğini vurgulayarak, "Direkt olarak şoförün kusurlu olması halinde şoförle ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Tutanaklar tespit edilerek ceza komisyonuna havale ediliyor. Burada da yönetmeliğe uygun olarak gereken yaptırımlar neyse o uygulanıyor. Yaptırımlar arasında para cezası, gerektiğinde parka çekme ve en uç noktadaki ceza olarak da taşımacılıktan men etme bulunmakta. İhlalin durumuna göre bu cezalardan birisi uygulanıyor" dedi.



'15 YAŞINDAN BÜYÜK HALK OTOBÜSÜNÜ ÇALIŞTIRMIYORUZ'

Nihat Alkaş, EGO’nun araç filosunun yaşlı olduğunu; ancak bakım onarım atölyesinin çok iyi çalıştığını ifade ederek, "En yeni aracımız 2013 model, araçlarda yaş ortalaması 10,4. 1999 model 97 tane aracımız mevcut. Araç filomuz oldukça yaşlı, dolayısıyla çok iyi bir bakım onarım atölyemiz var. Özel halk otobüsleri ve özel taşımacılık araçlarında 15 yaşından daha yaşlı olmaması gibi bir kıstasımız var. Ama bunun dışında bakım onarımları işleticiler tarafından yapılıyor. Tabii bunların uygunluk belgelerini almış olmaları gerekiyor. Sürelerinin dolması halinde uygunluk komisyonuna giriyorlar. Gerekli evrakların ve teknik olarak donanımlarının uygun olup olmadığına komisyon karar veriyor. Eğer uygun değilse trafikten men edilebiliyor ya da yapılması gerekenleri yapması konusunda belirli bir süre verilerek uyarılıyor" şeklinde konuştu.



CEP TELEFONU ŞİKAYETİ

Mavi Masa'ya gelen şikayetlerde ilk sırayı ulaşımın aldığını kaydeden EGO Genel Müdürü, "Mavi Masa’ya ulaşan şikayetlerin büyük çoğunluğunda EGO, yani ulaşım birinci sırada yer alıyor. Otobüslerin yaşı, sayısının azlığı bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Şoförlerin yolculara kaba davrandıkları, cep telefonlarıyla oynadıkları ya da aşırı hızlı gittikleri gibi şikayetler alıyoruz. Bunlarla ilgili de hem GPS sistemi üzerinden hem de araçlardaki mevcut kameralar üzerinden gerekli tespitler yapıldıktan sonra değerlendirmelerimizi, yapılması gerekenleri de tabii ki yapıyoruz. Tabii ceza bir yöntem; ama bir yandan da şoförlerin eğitimi çok önemli. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akademisyenlerden de yardım alarak farklı ortamlarda eğitimler de planlıyoruz" diye konuştu.



ŞOFÖRE NABIZ ÖLÇER GELECEK

Alkaş, "Gelecek dönem içerisinde örneğin şoförlere 'nabız ölçer' olarak tabir edebileceğimiz ve şoförün doğrudan koluna takılan bir alet vasıtasıyla, şoförün o anki ruh hali, seyahate devam edip edemeyeceği, sürüş konusunda her hangi bir sıkıntının olup olmayacağına yönelik ön değerlendirme yaparak, gerektiğinde de şoförü o gün seferden alıkoyacak şekilde önlemler düşünüyoruz. Aynı şekilde yolcu memnuniyeti tabi ki bizim açımızdan önemli. Yolcular otobüsten inerken kırmızı ve yeşil butonlara basarak memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizliklerini ifade edecekler. Bunlar da bizim ileriki değerlendirmelerimizde dikkate alınacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alkaş ile röp.

-Yönetim merkezinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera:Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ ANKARA, () -