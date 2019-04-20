Ankara'da kurulan Natural TV, Afrika'da 500 milyon kişiye ulaşıyor

ANKARA'da Türk iş adamları tarafından 1,5 yıl önce kurulan Natural TV, yaptığı İngilizce ve Fransızca yayınlar ile Afrika'nın 22 ülkesinde 500 milyon kişiye ulaşıyor.



İş adamları Ali Aydınoğlu ile Tuncay Demir tarafından Ankara'da 1,5 yıl önce Afrika'ya yönelik televizyon kanalı kuruldu. Başkent'teki merkezinden İngilizce ve Fransızca yayın yapan Natural TV, Lüksemburg merkezli uydu şirketi Astra üzerinden yayınlarını gerçekleştiriyor. Televizyonun yayın ekibinin çoğunluğunu Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler oluşturuyor. Afrika'nın 22 ülkesinde 500 milyon kişiye ulaşan kanalda haberden spora, sağlıktan ekonomiye kadar birçok program yer alıyor.



'UMDUĞUMUZUN ÜZERİNDE POTANSİYEL YAKALADIK'



Televizyon kanalının kurucu ortaklarından olan Ali Aydınlıoğlu, Afrika'da yayıncılık alanındaki hakimiyetin Fransız televizyon kanallarında olduğunu, kendilerinin ise 1,5 yıldır yayın yaptıklarını söyledi. Afrika'da izlenme oranlarından mutlu olduklarını belirten Aydınoğlu, "Özellikle Türk filmlerine çok yoğun bir ilgi var. Yayın yaptığımız 22 ülkede 500 milyon hane halkı bizi izleyebiliyor. Burada Afrikalı arkadaşlar var çalışan, onlarla da sürekli iletişimde bulunuyor Afrikalı akrabaları. 'Biz sizi izliyoruz, çok güzel yayınlarınız' diye çok güzel bilgiler geliyor. Yani umduğumuzun üzerinde çok güzel bir potansiyel yakaladık" dedi.



'YENİ DİZİ ANLAŞMALARI YAPTIK'



Kanalda çalışan 30 kişi içinde Afrikalı öğrencilerin ağırlığına işaret eden Ali Aydınlıoğlu, İngilizce ve Fransızca yayın yapan kanalın yakın zamanda Türk dizilerini de yayınlamaya başlayacağını söyledi. Aydınlıoğlu, "Ezel diye bir filmi oynattık, insanlar telefon açıp soruyor, 'Bundan sonraki bölümde ne oldu, ne zaman yayınlayacaksınız' diye. 'Türkçe Öğreniyorum' diye bir program koyduk. Afrikalı arkadaşlarımız bir öğretmen gibi tahtanın başına geçerek Türkçe ders veriyorlar, ona da çok güzel ilgi var. İlk televizyonu kurduğumuz zamanlarda bizim program akışımızı sağlayacak önemli verilerimiz yoktu, şimdi bunları da elde ettik. Yeni dizi, film anlaşmalarımızı yaptık. Afrika'nın birçok ülkesinde sıkıntı, kargaşa var, haberlere çok ilgi duyuyorlar. Türk kültürünü de tanıtıyoruz. Ekonomiyi, sağlıkta yaptıklarımızı anlatıyoruz" diye konuştu.



TRABZONSPOR HAYRANI RUANDALI SPİKER



Kanalda spor spikeri olarak çalışan ve spor programı yapan Ruandalı Camilos Lovos (27) , Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü belirtti. Lovos, Natural TV'nin yayınlarından önce Afrika ülkelerinde sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş spor kulüplerinin bilindiğine dikkat çekerek, "Ama şimdi çok hızlı gelişiyor ve biz de onlara yardım ediyoruz, spor haberi veriyoruz. 'Alanyaspor ne oldu, Konyaspor ne oldu?' diyorlar, şaşırıyoruz. Orada Trabzonspor'u biliyorlar, takip ediyorlar. Ben Trabzonspor'u tutuyorum. Bu yıl kesinlikle şampiyonluğu Medipol Başakşehir kazanacak" dedi.



Natural TV'de İngilizce ana haber spikeri olarak çalışan Saudah Muganga da, 5 yıldır Türkiye'de olduğunu ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde finans alanında yüksek lisans yaptığını söyleyerek, "Ruandalıyım. 35 yaşındayım. Natural TV Batı Afrika'ya yayın yapıyor, Ruanda Doğu Afrika'da, o yüzden ailem internetten bakabiliyor. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



'O SES AFRİKA YARIŞMASI YAPACAĞIZ'



Turkish African Affair Council Başkanı Abdülaziz Ünal ise kurdukları derneğin Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında bir köprü görevi gördüğünü, Natural TV kanalının da Türkiye'nin tanıtımında çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Türkiye'de okuyan 12 bin Afrikalı öğrenciye yönelik şarkı yarışması düzenleyip yayınlamayı planladıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:



"Afrikalı öğrencilerin sesleri çok güzel olduğu için 'Afrika'dan O Sesler' diye bir program yapmaya çalışıyoruz. Yani bir yarışma programı düzenlemeye çalışıyoruz. Birinci gelen bizim kanalımızda olacak, belki de kendisine bir program yapma şansı tanıyabiliriz Afrika ile alakalı. 'O Ses Afrika' bizim kanalımızda yayınlanacak. Öğrenciler gelip seslerini yansıtabilecekler, aileleriyle görüşebilecekler. Kendilerini hem Türkiye'de hem Afrika'da ispatlamış olacaklar. Türkçe şarkılar da olabilir, İngilizce şarkılar da olabilir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çalışanlardan görüntü

-Çalışanlar ile röp.

-Ali Aydınoğlu ile röp.

-Abdülaziz Ünal ile. röp.

-Detay

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()-