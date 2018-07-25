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Ankara'da ki kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Erzurum'a götürüldü

Mustafa TURAPOĞLU, ANKARA () - ANKARA'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen kaza da hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketleri Erzurum'a götürüldü. Kaza, dün Ankara-Kırıkkale karayolu,...

Ankara'da ki kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Erzurum'a götürüldü

Mustafa TURAPOĞLU, ANKARA () - ANKARA'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen kaza da hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketleri Erzurum'a götürüldü.
Kaza, dün Ankara-Kırıkkale karayolu, Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi. 06 ZHM 98 plakalı otomobil sürücüsü Burak Yakışır (35), görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolundaki köprü inşaatının ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64) annesi Mahbup Yakışır (63) ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32) hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu iddia ettiği otomobilin hız göstergesinin de 205 km'de takılı kaldığı görüldü.

İKİNDİ NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLECEK

Kazanın ardından adli tıp kurumuna kaldırılan cenazeler yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler daha sonra uçakla Erzurum'a götürüldü. Burada Aşkale Belediyesi cenaze aracı tarafından alınan cenazeler ilçe merkezine getirildi. 4 kişinin cenazesi Aşkele Pırnakaban mahallesinde ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Dünkü kaza sonrası kaydedilen görüntüler

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