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Ankara'da karşı şeride giren otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı

  ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 2 TIR'la çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-Konya otoyolunda meydana geldi. Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi...

Ankara'da karşı şeride giren otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı

 

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 2 TIR'la çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-Konya otoyolunda meydana geldi. Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 768 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşıdan gelen 2 TIR'a çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Gölbeyi Hasvak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yolun Ankara yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
- Hurdaya dönen otomobilden görüntü
- Trafikten görüntü
- Ekiplerin çalışması
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-

 

 

 

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