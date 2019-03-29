Ankara'da kağıt toplayıcıların kaldığı binada yangın faciası: 5 ölü, 11 yaralı / Yeniden

ANKARA'da sanayi sitesinde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı 2 katlı binada çıkan yangında 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Yangın, sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde, Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı binada çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı binada kalanlardan bazıları, pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, binada mahsur kalanlardan bazıları, merdivenli araçla kurtarıldı.

KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI

Yangının söndürülmesi ardından binada arama kurtarma köpekleri ile arama yapıldı. Alt katı depo, üst katı yatakhane olarak kullanılan binada yapılan arama sonucunda 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yangında 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müadahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'KURTULMAK İÇİN BİNADAN ATLAMIŞ'

Görgü tanığı Recep Başaran, yangını görünce itfaiyeyi aradığını söyleyerek, "İçerisi plastik doluymuş, yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında 1 kişi binadan atlamış, ben atladıktan sonra yerde gördüm. Dumandan kurtulmak için kendini aşağıya atmış, başından yaralanmış, onu da ambulans götürdü" dedi. Binada 25-30 civarında Afganistan uyruklu kişinin kaldığı ve kağıt toplayıcılığı yaptıkları, topladıkları kağıt ve atıkları burada ayrıştırdıktan sonra depoladıkları belirlendi.

VALİ İNCELEME YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken olay yerine gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, yangının, kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk binada çıktığını söyleyerek, "Tespit edilen 5 kişi öldü, 11 de yaralı var. Onlar şu an hastanede tedavi altındalar. Ayrıntılı arama yapılmış, başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. İlk bilgilere göre, yangın herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor" dedi.

Binada soğutma çalışmaları tamamlandı. Yapılan incelemeden sonra ölen 5 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ölenlerin kimlik tespit çalışması da sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama

-Vatandaşlar ile röp

-İtfaiyenin ceset arama köpeği ile çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()